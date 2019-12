Anllela Sagra se pasa de "BUENA" onda y aquí nos deja las 10 mejores fotos 1ra parte

La insaciable colombiana Anllela Sagra esta dejando a sus 11.3 millones de seguidores con la boca abierta y es que como ustedes saben es la mejor "Gym Girl" que existe en el globo terraqueo, no deja de sorprendernos con sus fotografias que te llevan al cielo y hacen que termines... viendo todo el día su cuenta de Instagram, es por eso que el día de hoy te traemos la 1ra parte de las 10 mejores fotos que ha compartido a lo largo de estos 6 años desde que abrió su perfil.

Tomate tu tiempo...

¡Arrancamos!

10.- Lencería roja.

Empezamos con esta serie de fotografias y aquí te ponemos la numero diez donde Anllela Sagra nos deja verla con una pose como si quisiera ser acompañada, encima de un peluche color blanco donde resalta su lencería color roja y con el tirante izquierdo caído "como que no me doy cuenta"; nos muestra una mirada penetrante y su dulce carita de ángel hecha por los dioses.

9.- Blanco t-cho.

Estando en lo que parece ser una sala, se encuentra Angella "mamita" Sagra posando con los glúteos parados, lo que trae puesto hace que su forma física resalte bastante aparte de que las rutinas de ejercicios son las encargadas de moldear este escultuar cuerpo.

8.- Dios existe.

La colombiana de verdad que no se guarda nada y no nos deja tampoco nada a la imaginación, si eres nuevo seguidor o si no la sigues en Instagram ¿qué esperas? @anllela_sagra, ¿de verdad piensas seguir perdiéndote de esta creación de ser humano?, aquí podrás no solo ver este tipo de imágenes, sino que también nos muestra rutinas de ejercicios y que comer para que tu o tu novia se pongan así.

7.- Puerco completo.

Al parecer por lo poco o mucho que hemos visto, la señorita fitness se ve que es de una estatura promedio entre las mujeres, más o menos calculamos que no pasa del 1.70 es perfecta para lucir cada prenda que lleva encima, como la camiseta color mezclilla que lleva puesta, no la abrocha y deja entre abierto el pecho lo cual enamora a sus seguidores.

6.- La mejor fotógrafa.

Esta es la última foto del día de hoy pero mañana esperen la segunda parte de las 10 mejores fotos de Anllela Sagra, en esta postal que nos regala se observa más de cerquita intentando cautivar a sus fieles y millones de seguidores, con una cámara en mano y con unos labios perfectos que muestran seducción al solo verlos, su cabello un poco "desalineado" deja ver lo coqueta que puede llegar a ser, pero para cerra con broche de oro solo observa sus enormes...

Mañana la 2da parte.

