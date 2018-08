Aníbal Jr. destapa la identidad de Blue Demon Jr.

La lucha libre siempre se ha caracterizado por hacer duelos dentro del ring batallas que muchas veces van afuera de los encordados y en esta ocasión Aníbal Jr. se ha ido de más con Blue Demon Jr., de quien ha revelado la identidad del hijo de la leyenda.

Fue a través de redes sociales que Aníbal Jr. publicó la identidad detrás de la máscara de Blue Demon Jr. este fue el texto que publicó sobre el hijo del manotas como se le conoce al Demonio Azul.

Los comentarios en contra de Aníbal Jr. por revelar la supuesta identidad de Blue Demon Jr. no se hicieron esperar.

Jajaja hablas como si tu fueras un ejemplo de persona o de buen luchador....

Demon no es perfecto tienes razon .... Pero asi como pones todo eso ...por que no pones todas las veces que el te ayudo...consiguiendote.trabajo por k a ti no te contratan..platica.cuando se te fue el vuelo a japon por andar de.borracho y kien te dio para que compraras otro boleto?????.

Tu siempre.has sido un dolor de cabesa para tu mama por que nunca has logrado nada...

Los problemas que tengan tu hermana.y tu cuñao son cosa de ellos dos!!! si tu hermana.sigue. alla.con el por algo será.

tu lo que debes.de haser es dejar todos esos vicios. Que solo an enlodado el buen nombre de tu padre...

Has otro video hablando de ti y de tu vida.como es ..y como luchador ya ves que nadie te contrata nomas en gustemala te dan chanza ...por ke vas casi regalado...Has de kerer tus 5 minutos de fama como el viejito de cuidad juarez hahaha.

Habrá que esperar en que termina el conflicto entre ambos luchadores, mientras tanto ya dejó mala huella al revelar el nombre propio del hijo de "El manotas" (Aunque es de dominio público el expediente 416/2004 aparecido en la página virtual del Poder Judicial, cuando el hijo de sangre de Alejandro Muñoz Moreno demandó al hijo adoptivo que hoy conocemos como Blue Demon Jr.).