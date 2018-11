Ángel o Demonio habla del ladrillo que le aventó al Cuervo de Puerto Rico.

El gladiador Ángel o Demonio habló de lo ocurrido en la Arena López Mateos en el duelo mano a mano contra Cuervo de Puerto Rico, lanzándole un ladrillo en la cabeza al luchador boricua. Ángel o Demonio mencionó que el golpe fue un accidente.

En la función que se denominó como ‘Rumores Blasfemos’ de la promotora PALL, el luchador de 55 años de edad, Ángel o Demonio, dijo que no fue una agresión y que no era su intención golpear la cabeza del Cuervo.

Ángel o Demonio dice que no fue agresión el golpe con el ladrillo

“Después de yo recibir una dotación de sillazos y una plancha (en las butacas), mi intención fue pegarle en la espalda, pero cuando él se levanta el ladrillo ya va en el aire. Yo quiero que la gente sepa que mi intención no era lastimarlo, al contrario, yo quería hacer una buena lucha con una persona que no está capacitada para hacer lucha extrema”.

Desde el punto de vista del Ángel o Demonio, el peleador boricua no tiene la capacidad de estar en una lucha extrema.

“El chavo no está preparado y no es que yo quiera excusarme, es un muchacho fuerte, guapo, elegante, pero no extremo”, declaró Ángel o Demonio, quien además lamenta que haya un sector de la afición y de la prensa que lo califique como ‘antiprofesional’.