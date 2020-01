Ángel Saldívar saldrá de Monterrey por no jugar

Ángel Saldívar buscará emigrar a otro club ante la falta de minutos en Monterrey

El ex delantero de las Chivas del Guadalajara reveló que terminó un ciclo en su carrera profesional, luego de conquistar su segundo Título con Monterrey, Ángel Zaldívar argumentó qu8e ante la falta de minutos en el club, prefiere buscar otras posibilidades en el balompié mexicano, que puedan confiar en su talento para el futbol.

En una entrevista que se le hizo al jugador reconoció que ante el buen momento que vive el argentino Funes Mori y la llegada del holandés Janssen, se le acorta la posibilidad de estar en el cuadro titular y ante la falta de minutos será una constante en el cuadro regio.

“Uno siempre quiere participar, la verdad yo no le debo nada a Monterrey, muchos hablan a lo mejor porque no están o porque no ven el día con día, pero siempre trabajé al 100 y estuve al 100, pero no puedes hacer nada; estás ante el mejor delantero del año jugando y traen a Vincent que es un refuerzo de nombre, las oportunidades fueron escazas” mencionó.

El delantero de 25 años de edad apenas ha anotado en una sola ocasión, por lo que también considera que tiene la edad para conseguir otro club y ser titular. Sus mejores momentos los ha pasó con las Chivas del Guadalajara quien consiguió dos títulos de Liga, dos copas y una Supercopa.

"Me siento tranquilo bien, me sentía bien y pues sí, creo que esa parte de los minutos, en el siguiente torneo ya, mi ciclo con Monterrey ya acabó y espero tener en otro lado más minutos”, sentenció.

Cabe mencionar que durante el último torneo, Zaldívar únicamente disputó 311 minutos, producto de ocho juegos entre los mandos de Diego Alonso y también del “Turco” Mohamed.

