Ángel Reyna es un desequilibrado mental; Néstor de la Torre

Luego de la polémica que desató el ex jugador de las Chivas del Guadalajara, Angél Reyna sobre las acusaciones del ex presidente deportivo del rebaño, Néstor de la Torre este se defendió y negó todo lo que el mediocampista dijo a través de su cuenta de Instagram.

Néstor de la Torre quien fuera el ex presidente y ex director deportivo de las Chivas Rayadas del Guadalajara salió a la defensa de él y su hermano luego que fuera señalado por el ex mediocampista del equipo Tapatío Ángel Reyna, de actos de corrupción a espaldas de Jorge Vergara.

Néstor de la Torre niega las acusaciones de Angel Reyna

“Pasaron alrededor de 60 jugadores en el lapso que estuve y que se le pregunte a algún jugador si algún día se le dejó de pagar dinero, a jugadores con equilibrio mental y emocional de cómo se llevaban a cabo las cosas“, dijo Néstor en entrevista con Multimedios Deportes.

Néstor de la Torre señala de loco a Angel Reyna

De la Torre mencionó que el ex jugador de las Chivas, Ángel Reyna lo único que busca es llamar la atención y pidió a las personas y medios de comunicación que tomen las cosas que quien viene.

“No nos podemos guiar por una opinión que busca llamar la atención. Durante 10 años hubo muchos premios a jugadores. Siempre se pagan por la institución, nunca pasan por algún intermediario, todo se va directo a la cuenta de un jugador“, aclaró de la Torre.

#LigaMX | ��BOMBAZO���� Angel Reyna acusa a Omar Bravo, Néstor y José Manuel de la Torre de haber robado dinero a Jorge Vergara y otros jugadores.��@luisleyva10 | @Historia_Chivas#SomosF4 pic.twitter.com/hjCHW0BCd9 — FactorCu4tro (@factorcu4tro) April 8, 2020

Corrupción y Robo son las acusaciones de ángel Reyna

ángel Reyna quien ahora se encuentra sin equipo en el fútbol mexicano luego de la desafiliación del Veracruz de la Liga MX, acusó en su cuenta de Instagram a los hermanos de la Torre y a Omar Bravo de robo y corrupción en las Chivas a espaldas de Jorge Vergara a quien él le mencionó lo que sucedía en el equipo tapatío.