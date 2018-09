Ángel Hoyos convoca la unidad en Atlas

El entrenador de Atlas, Ángel Hoyos convocó la unidad después de que los seguidores del equipo lanzaran abucheos a los futbolistas y que su barra no entrara al estadio como señal de protesta por la ausencia de buenos resultados.

“Muchas veces debemos de entender el sentimiento hacia el club. Yo los invito a todos a tratar de confiar, de unir y no desunir, generar una energía muy positiva por el beneficio del club”, declaró el técnico después del triunfo contra Toluca.

Dedicó victoria a fans

El timonel de la escuadra rojinegra expuso que dedicó la victoria a todos los fanáticos que mantienen la simpatía por el club y que tiene esperanza de que las cosas salgan de la mejor forma a partir de ahora.

“Toluca tiene gente realmente que será un animador importante del torneo. Agradecerles a los jugadores, a los hinchas y agradécele a Dios por el triunfo y podamos sonreír un poco”.

Frente a la falta de triunfos, el estratega rojinegro platicó con sus futbolistas y les externó que le pusieran el mejor ánimo a la adversidad.

“Los chicos fueron tomando confianza, porque hubo partidos que no merecían perder. Me encontré con gente de bien, gente de sentimientos, que sufren cuando no se dan los resultados. Le decía a los chicos en la semana, bienvenida la adversidad que te hace crecer”, concluyó.