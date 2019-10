Angel Di Maria revela una de las confesiones de Lionel Messi

El futbolista argentino del PSG Ángel Di María, relató las palabras que Lionel Messi les dijo al grupo de jugadores de la Selección Argentina, con las que algunos lloraron, luego de haber perdido las semifinales de la Copa América en contra de la Selección de Brasil, palabras que aseguró dejaron al descubierto la gran personalidad de la estrella del Barcelona.

Angel Di Maria revela una de las confesiones de Lionel Messi

"Le decían que no cantaba, que no hablaba; esta Copa América fue diferente. Me gustó cómo hablaba hacia el grupo y con los periodista. Fue fundamental para los jóvenes. A los chicos les llegó al corazón porque cuando quedamos afuera con Brasil se vio. Después de que terminó de hablar terminaron todos llorando porque les llegó al corazón a todos, más a los jóvenes", expresó Di María en una entrevista realizada por ESPN.

Angel Di Maria revela una de las confesiones de Lionel Messi

En ese mismo sentido el seleccionado argentino, aseguró que esas palabras provocaron que varios integrantes de esa selección se les salieran las lágrimas por la intensidad en las que este las pronunciaba.

Angel Di Maria revela una de las confesiones de Lionel Messi

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Di María recordó las palabras de Lionel Messi

Te puede interesar FIFA aclara presunto fraude en la victoria de Messi al The Best 2019

"Dijo que estaba orgulloso del grupo que se había formado, de que habíamos estado todos juntos, que parecía que llevábamos años jugando juntos, que tiráramos para el mismo lado. Agradeció a los jóvenes y les dijo que si estaban ahí lo merecían", recordó.

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos