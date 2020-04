Ángel Cappa le pide a AMLO intervenga en el caso del Ascenso MX (VÍDEO)

Ángel Cappa le pide a AMLO intervenga en el caso del Ascenso MX

Ante la declaratoria de Enrique Bonilla de la desaparición del Ascenso MX, muchos jugadores han buscado la manera de hacerse escuchar para que esta liga no desaparezca y puedan continuar por llegar a la máxima categoría del fútbol mexicano y un viejo conocido del balompié nacional levantó la voz desde españa para apoyar a los futbolistas.

Ángel Cappa ex director técnico de los Potros de Hierro del Atlante y a través de un vídeo le pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador intervenga en el caso para que la Liga de Ascenso y descenso no desaparezcan y no afecten a los futbolistas y clubes esta decisión.

Ángel Cappa le pidió a AMLO solucionar el problema del Ascenso MX

"Quiero solidarizarme con todos los jugadores de México que están en segunda división, debido al atropello que han recibido por parte de los dirigentes del fútbol mexicano”, dijo el ex entrenador de los Potros.

Mencionó que esta medida atenta contra los derechos de los futbolistas que son parte de la división de ascenso. “Trasciende en lo futbolístico hacia la vulneración de los derechos del trabajador y en los derechos humanos”, declaró.

Magistral Ángel Cappa. Los futbolistas en la división de ascenso en Mexico están desamparados y sufren el atropello de los dirigentes. pic.twitter.com/UAA8arIDZN — Diego Latorre (@dflatorre) April 17, 2020

Ángel Cappa pidió a los futbolistas de la Primera División pronunciarse en favor de sus compañeros, que su futuro parece incierto y con pocas posibilidades de seguir con su carrera.

“Los jugadores de primera división tendrían que decir algo, hacer algo en favor de sus compañeros, que tan bruscamente han sido desplazados y sin trabajo”, comentó Cappa.

Ángel Cappa se solidariza con los jugadores del Ascenso MX

En el vídeo Cappa le pide a la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que intervenga en el fútbol mexicano para apoyar a los futbolistas que pertenecen al Ascenso y Descenso.