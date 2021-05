Andy Ruiz listo para enfrentar a Chris Arreola este 1 de mayo

Este 1 de mayo finalmente se dará el regreso de Andy Ruiz a los cuadriláteros, cuando se mida en el ignity Healt Sports de Los Ángeles, al también mexicano-estadounidense Chris Arreola con el objetivo de iniciar a recuperar los títulos que perdió en diciembre de 2019.

El excampeón mundial del peso pesado dio la gran sorpresa en los últimos años al vencer por nocaut al inglés Anthony Joshua en junio de 2019, sin embargo, medio año después perdió sus cetros de cuatro organizaciones durante la revancha.

Este sábado, reaparecerá con varios kilos menos y tras haber cumplido un recio plan de preparación en el equipo de Saúl “Canelo” Álvarez, el mejor peleador libra por libra del momento. Según el portal El Universal.

Andy Ruiz se siente motivado

"Cuando perdí me sentí abajo, sin ganas de pelear, pero algo en mi corazón me dijo que me debía levantar y mostrar la disciplina que me faltaba", afirmó esta semana Ruiz, que, según sus publicaciones en redes sociales, se presentará en un gran momento de forma deportiva.

Por su parte, Arreola tendrá una última oportunidad de buscar una pelea de campeonato mundial, para ello ha trabajado desde enero confiado en mostrar una buena defensa para evitar los ataques del ex monarca.

El “Destroyer” Ruiz, con 33 triunfos, 22 por la vía rápida, y dos derrotas, posee menos alcance que Arreola, pero es un boxeador de buena velocidad de manos y piernas, a lo que se suma su pegada.

“Sé que Andy viene bien preparado, se ve fuerte, pero yo he trabajado duro y sé que va a ser una gran pelea. Quiero demostrar que todavía tengo algo que dar”, dijo Arreola a los medios esta semana.

Este sábado, Andy Ruiz saldrá como favorito, pero no deberá confiarse ya que de sus 38 victorias, con seis derrotas y un empate, podrían verse opacadas por las 33 peleas ganadas por nocaut que registra Arreola.

