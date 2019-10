Andy Ruiz descarta representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El pugilista de 30 años de edad y campeón de pesos pesados, Andy Ruiz, rechazó la oportunidad de representar a México en los próximos juegos Olímpicos de Tokio 2020, luego de asegurar en una entrevista para ESPN que le dará la oportunidad a jovenes para que puedan foguearse en este tipo de competiciones.

"No, no es para mí eso (los Juegos Olímpicos), el boxeo profesional es donde estoy. Les doy chance a otros niños que tienen ese sueño que tienen para ir a los Juegos Olímpicos", mencionó en entresvista para ESPN el púgilista, quien en el pasado buscó la calificación a Beijing 2008 y no la consiguió.

Cabe mencionar que el mexicano-estadounidense se unió a Saul “Canelo” Álvarez al negarse para representar a México, por lo que coicidieron en darle la oportunidad a la nueva camada de jovenes, que podrían brillar al obtener una presea olímpica .

Las declaraciones del Campeon han contrastado con el tuit que publicó la última semana de septiembre en la que dijo “sería un honor representar a México en los Juegos Olímpicos” en la que tiempo despues tuvo que borrar.

Los Juegos Olimpicos de Tokio darán inicio el próximo viernes 24 de julio y culminará el 9 de agosto del próximo año.

En la misma entrevista, Ruiz habló un poco de su próxima pelea programado para el 7 de diciembre frente a Anthony Joshua en Arabia Saudita. "No va a ser fácil, en mi mente pienso que va a ser dura(la pelea) por eso estamos aquí chin... duro porque no va a ser fácil", comentó, agregando: "Le tengo mucho respeto a Anthony Joshua afuera del ring, es un hombre muy bueno, pero adentro del ring no hay amigos, no hay respeto, no hay nada". aseveró.

