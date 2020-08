Andy Ruiz de VACACIONES en Los Cabos en PLENA pandemia y besa a otra mujer.

El boxeador mexicano de peso completo Andy Ruiz ha generado polémica en las últimas horas en las redes sociales, luego de que en su cuenta oficial de Instagram el ex Campeón del Mundo presumiera unos días de vacaciones en las playas mexicanas de Los Cabos, a pesar de la pandemia que se vive en el mundo por el tema del coronavirus.

Andy Ruiz de 30 años de edad sigue polemizando en sus redes sociales por sus acciones fuera del cuadrilátero y de sus entrenamientos, luego de que ahora pasó unos días en las hermosas playas de Los Cabos a pesar del confinamiento que se vive y no solamente eso, de igual forma organizó una fiesta en donde presuntamente habría besado a una mujer que no es su esposa.

Polémica por fotos y video de Andy Ruiz

Los días de vacaciones de Ruiz habrían sido en las playas mexicanas de Los Cabos, mientras que la supuesta fiesta en la que habría besado a otra mujer sería en la ciudad de Las Vegas.

Mientras celebraba el cumpleaños de al parecer Michael Gardenhire, Andy Ruiz apareció en una grabación en vivo que ya se ha hecho viral en redes sociales donde está bebiendo tequila directamente de la botella; en la reunión citada de igual manera estuvo presente el ex pugilista Floyd Mayweather Jr. Pero algo que ha generado mucho polémica entre los cibernautas es que el ex Campeón de los pesos pesados besó a otra mujer que estaba en la fiesta y que no se trataba de su esposa.

El pugilista Andy Ruiz volverá a los cuadriláteros ante Chris Arreola para finales del presente año, aunque todavía no se conoce la sede ni la fecha concreta para la celebración de dicho combate. Y la situación que se ha filtrado en redes sociales indigna a un sector de la afición por su falta de profesionalismo.