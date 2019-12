Andy Ruiz: “La comida y bebidas arruinaron mi preparación”

Han pasado ya varios días desde que Andy Ruiz perdió sus títulos mundiales en la categoría de peso pesado y aunque era algo obvio, por fin lo reveló. El ‘Destroyer’ se sinceró y confesó todos los excesos que tuvo en su preparación para pelear con Anthony Joshua, pues al parecer ‘comió y bebió de más’ y su pan de cada día, era la fiesta.

De acuerdo a declaraciones que hizo a ‘TMZ’ y fueron rescatadas por el diario "Record" Andy Ruiz confesó que no se preparó nada bien para su pelea contra Anthony Joshua. Se la pasó comiendo, bebiendo y de fiesta, celebrando que ganó la primera pelea pero sin imaginar que en esta segunda perdería sus títulos.

El pugilista confesó la "buena vida" que pasó

“Creo que comí de todo… Todo… Por eso gané tanto peso. Me estaba divirtiendo demasiado, estaba celebrando demasiado. Sólo me dediqué a estar con mis amigos y simplemente celebrar. Beber unas Coronas (cerveza), más de las que debería”, dijo Andy Ruiz.

Aunado a esto, el boxeador mexicano confesó que estuvo la mayor parte del tiempo de fiesta que en el gimnasio entrenando, o eso es lo que deja ver, pues al tener tanta fama y fortuna, todo se le hizo fácil.

“Empezamos muy tarde. No quiero decir que los tres meses de fiesta y estar celebrando no me afectaron, porque es verdad que lo hicieron”, comentó Andy Ruiz.

Para finalizar y no ‘ventanearse’ tanto, Ruiz dijo que cuando estuvo entrenando lo hizo al 100%, sin distracciones y siempre enfocado. Es claro que no se lo tomó del todo en serio pero para el tercer episodio, promete darlo todo como en el primer combate.

“¡Estuve fuera de forma!, incluso la forma en que estaba entrenando de ida y vuelta (entre México y California) lo hice bastante bien, amigo. Lo hice bastante bien pero desearía haberlo tomado más en serio. Para la tercera pelea, voy a dar todo lo que tengo. Quiero recuperar esos cinturones”, sentenció Andy Ruiz.

El mexicano ostentó los títulos de la AMB, OMB y la FIB por 6 meses desde que los ganó el 1 de junio. La tercera pelea con Joshua está sobre la mesa, sería hasta mediados de 2020 que suceda y mientras se llega a un arreglo, Andy Ruiz deberá entrenar y prepararse para no cometer el mismo error.

