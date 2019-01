Andy Murray se retira del tenis.

El jugador británico Andy Murray anunció que se retirará del tenis y quedará a la espera de que su último torneo en las canchas sea en Wimbledon.

En una emotiva conferencia de prensa en las que lágrimas del tenista de 31 años de edad dio a conocer que tras dos años con una molestia en la cadera, se estará despidiendo del tenis y espera que dicha lesión le permita llegar a Wimbledon que se llevará a cabo del 1 al 14 de julio para decir adiós de manera definitiva.

Andy Murray se retira del tenis.

"Voy a jugar. Aún puedo jugar a este nivel. No a un nivel con el que esté contento, pero no es sólo eso. El dolor es demasiado, en verdad. Hablé con mi equipo y les dije que no podía seguir haciendo esto, que necesitaba un punto final porque sólo jugaba sin saber si el dolor iba a cesar. Le dije a mi equipo: creo que puedo llegar a Wimbledon”.

Murray se va del tenis entre lágrimas

El tenista británico lamenta la situación por la que pasa, deseando que la lesión seda y le permita cumplir su retiro en Wimbledon.

“Ahí es donde me gustaría parar. Pero no estoy seguro que pueda hacerlo. No quiero seguir jugando así. Intenté todo por mejorar y no ha funcionado", lamentó.

Andy Murray se retira del tenis.

Murray se sometió a una cirugía en la cadera derecha en enero de 2018 y, después de dos breves intentos de volver a la gira, participó en tan sólo 12 partidos en el año pasado.