Andy Guerrero: Listo para poner a Quintana Roo en alto.

No hay plazo que no se cumpla y a partir de el pasado 24 de agosto se inauguró la Paralimpiadas Nacional 2018 con sede en el estado de Colima donde participan 45 atletas de alto rendimiento procedentes de Quintana Roo en competencia con deportistas procedentes de los diferentes estados de la república mexicana.

Ellos son parte de los atletas que viajaron a la Paralimpiada Nacional 2018



En este sentido, el multimedallista quintanarroense de natación, Andy Guerrero es uno de los competidores que representará al estado y buscará regresar a casa con una de las preseas teniendo como fortalezas principales la disciplina y constancia.



Andy emprendió el vuelo con rumbo al estado colimense dispuesto a realizar una excelente participación y destacó sentirse orgulloso de representar a su estado “No me siento nervioso, de hecho estoy relajado aunque sé que los nervios estarán al momento pero también estoy feliz y emocionado por estas competencias, quiero hacer una buena participación y con todo lo que he entrenado sé que lo voy a lograr”-Dijo.



Guerrero, como su apellido lo indica ganó cuatro medallas de oro: dos en 100 y 500 metros en nado de dorso y otro par en 100 y 500 metros en nado mariposa, además de una presea plateada en 100 metros libres en las Paralimpiadas de ese año. Estos logros fueron determinantes para que el novel nadador ganara el Premio Municipal al Mérito Deportivo y prepararan el camino para su dominio en la alberca en la justa panamericana de este año.

Andy recibió el Premio Municipal al Mérito Deportivo 2017



Andy agradeció a su familia por apoyarlo en todo momento y también a los periodistas que siguen y difunden sus logros y competencias además afirmó que realizará su mejor participación en la justa nacional.

Finalmente, su mamá Leah Noemí Sánchez puntualizó “Estoy agradecida con Dios por haberme prestado como

Hijo a Andy, él me ha enseñado a ser mamá y Dios me dio la sabiduría para poderlo guiar, no ha sido fácil en nada, lo que él ha logrado hacer en natación, estudiar en colegio para chicos convencionales y últimamente aprender a tocar la guitarra eléctrica y formar parte de una banda de chavos músicos, Estamos inmensamente orgullosos de ser parte de la familia de Andy, de ser su mamá y Fer su hermanito, él siempre nos enseña más a nosotros, es el Héroe de la Casa y quien marca el ejemplo para su hermanito Fer y para mi, solo puedo decir es mi motor de cada día”.

En sus tiempos libres, Andy toca la guitarra