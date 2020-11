Andrés Lillini ha logrado convertir a Pumas en toda una fiera ofensiva

El conjunto de los Pumas de la UNAM se ha convertido en uno de los protagonistas màs importantes de la Liga MX, ya que hasta el momento ha tenido un paso extraordinario en el Guard1anes 2020, logrando clasificar a la Liguilla como el segundo mejor del torneo.

Uno de los hombres responsables del buen paso de la escuadra universitaria es el delantero argentino Juan Ignacio Dinenno, quien atraviesa por un gran nivel y se ha vuelto parte fundamental para Andrés Lillini y su espectacular forma de atacar.

De acuerdo con las estadísticas presentadas por el portal de la Liga MX, los Pumas terminaron el torneo con 29 goles a favor, siendo el segundo equipo más goleador del campeonato, seguido del América, con 31 tantos en su haber.

Los Pumas son un equipo goleador

Andrés Lillini podría llevar a los Pumas al título.

En ese sentido, en La Verdad Noticias analizamos que la diferencia entre los goles convertidos y recibidos por los Pumas es de +12, uno de los más destacados en este aspecto, sólo superado por el León FC.

Según información compartida por el portal Bolavip, de los 17 encuentros disputados durante el Guard1anes 2020, los Pumas no consiguieron anotar gol únicamente en dos ocasiones. Andrés Lillini, explica que esta "ideología ofensiva" forma parte de su ADN.

"No hay forma de que sea distinto. Vivo así, me crié así y vivo el futbol así. En fuerzas básicas los equipos son iguales. No me voy a traicionar para meterme atrás y defender un resultado", sostuvo en diálogo con Esto.

Lillini supo lidiar con las bajas en Pumas

Sin embargo, también se refirió a las ausencias de Juan Iturbe y Carlos Gutiérrez, dos bajas que, pese a restar en lo ofensivo, principalmente por las bandas, permitió un mayor control del mediocampo y, por consecuencia, de la posesión.

Por último, y ya palpitando lo que serán los cuartos de final de la Liguilla, aseguró que el parón por la Fecha FIFA, y el lapso de tiempo restante hasta la llegada del importante duelo liguero, podrían afectar al rendimiento del equipo.