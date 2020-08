Andrés Lillini dispuesto a sacrificar jugadores de Pumas para vencer a Tigres.

Este sábado el conjunto de los Pumas estará visitando al equipo de los Tigres en el compromiso de la Jornada 6 del Guardianes 2020 de la Liga MX, en donde los pupilos del estratega Andrés Lillini buscan revertir los resultado adversos; ya que en una década de enfrentamientos los de la máxima casa de estudios solamente han podido vencer a los de San Nicolás de los Garza en una ocasión en el llamado ‘Volcán’.

El técnico del cuadro Auriazul, Andrés Lillini, no se siente intimidado ante el equipo que en los últimos 10 años ha dictado una paternidad, puesto que desde el Apertura 2010 hasta antes del duelo de esta Jornada 6 el equipo de los Tigres le ha marcado a los Pumas 36 anotaciones en la Sultana del Norte; pero ante ello el equipo del Pedregal se siente confiado en sacar los tres puntos del Estadio Universitario y continuar con su invicto en el Guardianes 2020.

"Sí, la estadística no es buena, pero también las estadísticas están para cambiarlas y la vamos a cambiar. Contra Tigres es un juego de concentración máxima”.

Esas fueron las palabras de Lillini antes del duelo entre Tigres y Pumas en unas declaraciones para RÉCORD, además aseguró que pondrá a sus mejores futbolistas y quienes estén al 100%, ya que es un duelo de mucha concentración y confía en volver contentos de su visita a la Sultana del Norte.

La Jornada 4 del Torneo Clausura 2014 de la Liga MX es el duelo con el triunfo más reciente en el Estadio Universitario del conjunto de los Pumas sobre los Tigres, en dicha ocasión el compromiso mencionado culminó con un marcador de 2-1.

"Les he dicho que tienen que darse cuenta de dónde están, que en este club no se puede perder porque te llega una vez en la vida y no pueden perder la oportunidad porque Pumas es único”.