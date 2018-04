Andrés Iniesta, el mundo futbolístico se rinde ante sus pies

El eterno capitán del FC Barcelona, Andrés Iniesta, confirmó este viernes su salida del equipo catalán al finalizar la temporada porque piensa que "no podría dar lo mejor" de sí en el futuro próximo y quiere acabar su trayectoria en la cumbre de su carrera futbolística.

La salida del fantasmita Iniesta ha causado mucho revuelo en el mundo del deporte, y éste se ha hecho presente de distintas formas para expresarle su afecto al volante español: Pedro, Pep Guardiola, Marc Márquez, y Sergio Ramos, entre otros realizaron publicaciones efusivas en sus redes sociales.

Ha sido un placer poder disfrutar de tu fútbol en España y compartir vestuario contigo. Juntos, ganamos lo más bonito. Por separado, máxima rivalidad con el mayor respeto! Suerte @andresiniesta8 en tu nueva etapa. #GraciasIniesta — Iker Casillas

"Al que le gusta el fútbol es difícil ver irse a un jugador como Andrés. No le veo como un jugador del Barcelona, si no del fútbol por lo que es".

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, demostró su admiración hacia Andrés Iniesta, el exmundialista francés confirmó que su actuación futbolística está por encima de la rivalidad de equipos y que mereció "el Balón de Oro cuando ganó el Mundial". "No le conozco mucho personalmente, pero las tres veces que he coincido con él es encantador, es muy reservado como me gustan las personas que lo demuestran en el campo y fuera es más tranquilo. Le deseo lo mejor para su futuro y sobre todo como persona", afirmó Zidane.

"Mereció "el Balón de Oro cuando ganó el Mundial".

Qué privilegio haber podido jugar con vos, pero aún más haberte conocido, amigo.

Qué privilegio haber podido jugar con vos, pero aún más haberte conocido, amigo.

Marcaste una época en Barcelona y en España. Ahora a seguir disfrutando de tu fútbol donde quiera que vayas.#GraciasIniesta — Javier Mascherano

#GraciasAndres por todas las alegrias que nos has dado y sobretodo por ser un referente para cualquier deportista en todos los sentidos. Mucha suerte en este nuevo reto⚽#Infinit8Iniesta — Marc Márquez

Hoy anuncias que dejas nuestra @LaLiga, pero en el corazón de los pericos siempre quedará tu grandeza como deportista. Sigue enamorando a todos los aficionados al fútbol, genio. ¡Muchas gracias y mucha suerte, @andresiniesta8! #RCDE — RCD Espanyol

La Liga: Andrés Iniesta se despide entre lágrimas del Barcelona

Andrés Iniesta, de 33 años, anuncia que esta es la última temporada que estará con el Barcelona. Con esto, se pone fin a los rumores que rodeaban al mediocampista sobre su salida del equipo. Entre lágrimas y en una conferencia bastante emotiva para los culés, Iniesta se despide del equipo para el que militó durante 22 años.

Andrés Iniesta

Tienes el agradecimiento infinito de los barcelonistas y de todo el mundo del fútbol. Lo de hoy no es una despedida, es un hasta pronto #Infinit8Iniesta — Josep Maria Bartomeu

El originario de Fuentealbilla, España ha puesto fin a su etapa con el Barcelona, luego de renovar con el equipo en octubre pasado. Iniesta logró con el Barcelona un total de 31 títulos, en los 22 años que estuvo en las filas del Barca, de los cuales, 16 años los pasó en el primer plantel.

En una conferencia de prensa a la que asistió la familia del jugador, sus compañeros de equipo y los medios de comunicación, Andrés con trabajo podía hablar sin que la voz se le cortara al inicio de la conferencia, cuando lo logró, señaló el propósito de reunir a todos.

