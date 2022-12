Andrés Guardado ya no volverá, se retira de la Selección Mexicana

Aunque en este Mundial Andrés Guardado no dejó un buen sabor de boca, es innegable que el canterano del Atlas, en su momento, fue uno de los principales líderes de la Selección de México. Ahora, en la gala de la AS anunció que ya no portará más la playera del Tri y, por lo tanto, no jugará otra Copa del Mundo:

“Viene un Mundial en casa y ojalá sea bueno para nosotros. Ya estoy mayor para un sexto”

En La Verdad Noticias te informamos que Guardado, en Qatar 2022, se convirtió en el jugador mexicano con más partidos jugando con la Selección. No obstante, el del Betis no pedirá ningún reconocimiento o un partido de despedida, pues entiende que futbolistas como Cuauhtémoc Blanco y Rafael Márquez no lo hicieron y él tampoco lo exigirá.

Andrés Guardado fue uno de los seleccionados que más criticas tuvo cuando el ‘Tata’ Martino lo escogió para este Mundial, pues debido a su edad, 36 años, muchos aficionados y analistas del futbol creían que se vendría mejor que se eligieran a jugadores más jóvenes para representar a México en la Copa del Mundo 2022.

Andrés Guardado acepta el fracaso del Tri en Qatar 2022

‘El principito’, también en la gala de AS 2022, reconoció que la Selección de México no tuvo una buena participación en el Mundial de Qatar 2022, pues no pudieron pasar de la primera ronda de esta Copa del Mundo:

“En el Mundial todos quieren ganar. Nosotros desde 1994 siempre hemos pasado la fase de grupos y en este no, por lo que ha sido un fracaso rotundo”.

¿Cuántos goles lleva Andrés Guardado?

En la Selección de México, Andrés Guardado fue uno de los jugadores más reconocidos, pues en 143 partidos, logró acertar 24 goles. Durante este Mundial, Guardado no tuvo una buena participación, incluso, salió lesionado en el partido donde México perdió contra Argentina.

