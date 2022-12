¿Andrés Guardado se retira con Atlas? Afirma que lo rechazaron dos veces

Uno de los mejores jugadores de la historia de la Selección mexicana y del país ha sido Andrés Guardado, quien por más de 15 años ha llevado su carrera en Europa, pero ahora que ve cerca su retiro se confiesa sobre su sueño de retirarse en el Atlas y lo difícil que lo ve.

Desde hace algunos años que el mediocampista ha mencionado su intención de volver a México para poner punto y final a su amplia trayectoria, pero busca hacerlo en la institución que lo vio crecer desde que era un niño.

Sin embargo, parece que el equipo no piensa igual que él y lo han rechazado en dos ocasiones, como confesó el jugador que pasará a la historia como una leyenda del futbol mexicano; pues así lo declaró en una entrevista reciente y en La Verdad Noticias te contamos lo que dijo.

"Mi sueño de retirarme en Atlas se me ha ido diluyendo porque una de las puertas que toqué fue Atlas y las dos últimas veces que toqué puerta con ellos, no entraba en el proyecto, me dijeron que no era momento para regresar", comentó.

¿Cuántos Mundiales ha jugado Andrés Guardado?

Guardado se ha dedicado a romper récord

El actual jugador del Real Betis ha tenido participación en cinco Copas del Mundo con México, uniéndose a un selecto grupo de jugadores que lograron este récord, donde están Rafa Márquez, Messi, Cristiano Ronaldo, Guillermo Ochoa y Gianluigi Buffon.

Para su mala suerte, en Qatar 2022 tuvo su peor desempeño junto al Tri, pues quedaron fuera en la ronda de fase de grupos, donde pasaron Argentina y Polonia, a quienes no pudo vencer y le costó por una mínima diferencia de goles.

¿Dónde ha jugado Guardado?

Jugó por años en el PSV

La carrera del 'Principito' comenzó con los rojinegros, para luego ser vendido por varios millones al Deportivo la Coruña, donde estuvo varios años hasta llegar al Valencia, terminó en el PSV de holanda donde se hizo leyenda, hasta llegar al Real Betis, donde actualmente es uno de los líderes del vestuario.

Andrés Guardado ahora solo intenta retirarse en el equipo de sus amores que es el Atlas, aunque por sus propias palabras luce complicado que llegue a suceder esto y cualquier otro equipo que se proponga a regresarlo, puede tener a un gran líder en su plantel.

