Andrés Guardado defiende a Messi y responde al Canelo Álvarez

Luego de la polémica que se suscitó por un video en el que Lionel Messi se quita el tachón y le pega a la camisa de México, Andrés Guardado defendió al astro argenitno y dijo que Saúl ‘Canelo’ Álvarez no sabe lo que es estar en un vestuario.

“Sé la persona que es Leo. Quizás, Canelo no entiende lo que pasa en un vestuario. A mí me parece una tontería. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo. Lo que se ha generado es para vender algo o generar polémicas”, dijo este martes a TyC Sports.

Todo sucedió por un clip publicado en redes sociales donde los jugadores argentinos festejan el triunfo ante el Tri y en el que se ve la playera de la Selección Mexicana en el piso, misma que intercambió con Guardado.

Andrés Guardado, capitán de México, atacó a Canelo tras sus dichos contra la Pulga: “Sé la persona que es Messi. Me parece una tontería de lo que se está hablando”. pic.twitter.com/z0x1i8qq1w — TyC Sports (@TyCSports) November 29, 2022

“La playera del piso era la mía y me quedé con la suya e igual la puse en el piso porque es cómo ordena utilería”, dijo el mediocampista del Real Betis ante la presunta ofensa del boxeador tapatío.

Tras ver las imágenes, Saúl Álvarez explotó en redes sociales, donde publicó ‘ojala no lo tope (a Messi)’ al considerar una falta de respeto, intercambiando tuits con Sergio Agüero, Cesc Fabregas, Miguel Layún y hasta David Faitelson.

“Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. TODAS las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebras una victoria importante”, explicó Fábregas.

Todas las cámaras se quedaron con Messi durante los festejos en el vestuario, donde cantaban canciones luego de la victoria sobre México. Sin embargo, nadie imaginó que un gesto del atacante del París Saint Germain generaría un conflicto en las redes sociales.

Nicolás Otamendi mostró en una historia de Instagram, la intimidad del plantel en los vestidores del Lusail Iconic Stadium y los reflectores de los llevó Messi, ya que al sentarse para sacarse los botines, estiró la pierna y pateó la camiseta de México que había cambiado segundos antes.

