Andrés Guardado cuenta cómo Mourinho le pidió su jersey luego de un partido

El entrenador portugués, José Mourinho, se cruzó hace no mucho tiempo en un partido de Europa League en contra del Real Betis de Andrés Guardado, y el mexicano tiene una anécdota curiosa de la petición que le hizo el luso.

'Mou' es reconocido por ser de los pocos entrenadores que ha logrado el triplete con un equipo europeo en los años recientes, pues con el Inter de Milán hizo historia, además de que también ganó la Champions League con el Porto.

Su carrera es considerada una de las mejores, pues ha ganado títulos en casi todos los equipos que ha dirigido, a excepción del Tottenham, de donde lo despidieron antes de disputar la final de un título de copa, cortando su buena racha.

Ahora dirige a la Roma, donde su historia se cruzó por breves momentos con el Real Betis, del mediocampista mexicano Andrés Guardado, y en La Verdad Noticias te contamos la genial anécdota que tienen estos dos.

Andrés Guardado y la petición de Mourinho

Guardado afirma que esto fue un gran reconocimiento para él

Luego de uno de sus enfrentamientos por la Europa League 2022 en fase de grupos, el entrenador del equipo romano se acercó a él para pedirle sus jersey, tal como lo contó Andrés en su entrevista para un programa de Star+, sistema de streaming de Disney.

“Terminó el partido, me vino a buscar y me pidió mi camiseta. Vino al vestuario, iba saliendo y escuché, ‘Andrés’, ‘Guardado’, volteo y era Mourinho, me dice, ‘¿Me puedes regalar tu camiseta?’, le dije, ‘claro, míster, un honor’", dijo el capitán del Tri.

Guardado afirma que lo valoran más en Europa

Guardado habló sobre su carrera en Europa

En la misma entrevista que dio para el medio estadounidense, mencionó que en su propio país lo llegan a ver como un jugador retirado, o muy viejo, y que es mejor considerado en Europa, debido a que la mayor parte de su carrera se desarrolló ahí.

"Lo que sí puedo decir es que, a lo mejor es normal porque toda mi carrera la he hecho en Europa, es que en Europa se me respeta un poco más, entrenadores, compañeros de profesión, prensa, creo que valoran mucho lo que he hecho acá y lo que sigo siendo acá", dijo Andrés Guardado.

