Andrés Guardado afirma que hasta que lo corran seguirá en la Selección Mexicana.

A pesar de que no ha sido llamado en las últimas concentraciones para los encuentros de la Selección Mexicana, el mediocampista Andrés Guardado ha dejado en claro que no pretende abandonar al Tri y que espera estar hasta que lo corran.

Andrés Guardado afirma que hasta que lo corran seguirá en la Selección Mexicana.

"Hasta que me echen estaré dispuesto con la Selección", afirmó el Pincipito en entrevista con TDN.

Andrés Guardado afirma que hasta que lo corran seguirá en la Selección Mexicana.

De igual manera el mediocampista del Betis, se tomó el tiempo para afirmar que no ha pedido no ser convocado.

"Nunca, nunca, eso es totalmente mentira (pedir no ser convocado). Tampoco me gusta salir en momento y decir esto es mentira o desmentir cada noticia, no puedo ponerme a desmentir todo porque no viviría, pero yo nunca he dicho que no quiero ir. ", mencionó el elemento del Betis.

El capitán de la Selección Mexicana hablo de lo que se necesita para tener éxito.

"Como jugadores también tenemos muchas responsabilidades, pero ese salto de calidad tiene que venir de los directivos que son dueños del futbol y tiene que ver más a futuro, lo he dicho toda mi carrera, deben haber más facilidades para que los jugadores salgan", comentó.