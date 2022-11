Andrés Guardado: "Me respetan más en Europa que en México"

Para la Selección Mexicana uno de sus mejores elementos en los últimos 15 años ha sido Andrés Guardado, quien en cada participación demostró ser un líder del equipo, además de mantener ese rol en España, pero afirma que en su propio país lo ven como un jugador retirado por su edad.

Desde su juventud, el mediocampista se fue a Europa para triunfar con el Deportivo la Coruña, donde fue pieza importante por varios años, hasta marcharse al Valencia, donde no le fue tan bien como todos esperaban, para tomar un reto de mayor nivel.

En ese momento decidió irse al PSV de Holanda, donde se hizo un referente y una leyenda moderna del club, pero volvió a España con el Real Betis, donde se ha convertido en otro líder, y a pesar de su edad, sigue siendo considerado como titular casi indiscutible.

Su carrera ha estado llena de buenos momentos, pero su edad también ha ido aumentando, a unque eso no ha limitado el futbol en sus pies, pero algunos fans en México lo juzgan por ello, y en La Verdad Noticias te mostramos lo que dijo.

Ven "muy viejo" a Guardado

Guardado es un leyenda del Tri

En una entrevista para el sistema de streaming "Star+", Guardado confesó varios de sus pensamientos, siendo uno de ellos que se siente menos valorado en su propio país, donde los juzgan por su edad, y no así en España, donde todavía lo ven con buenos ojos.

"Lo que sí puedo decir es que, a lo mejor es normal porque toda mi carrera la he hecho en Europa, es que en Europa se me respeta un poco más, entrenadores, compañeros de profesión, prensa, creo que valoran mucho lo que he hecho acá y lo que sigo siendo acá.", comentó Guardado.

"En México siento que se me ve como un dinosaurio, como que no se le da tanto el valor".

Así habló el jugador canterano del Atlas, quien hace poco rompió el récord con el Tri de más partidos jugados con el combinado nacional.

Andrés Guardado y su historia con Mourinho

Mourinho pidió la playera de Guardado

Dentro de la misma entrevista, el veterano jugador contó una anécdota que fascinó a sus fans, pues justamente hablando de cómo su trabajo es reconocido en Europa, comentó de la ocasión en que Josñe Mourinho le pidió su jersey luego de un partido.

Así fue como lo contó el propio Andrés Guardado, que dijo que los títulos no valen tanto como esas experiencias donde se les reconoce por su trayectoria.

“Terminó el partido, me vino a buscar y me pidió mi camiseta. Vino al vestuario, iba saliendo y escuché ‘Andrés’, ‘Guardado’, volteo y era Mourinho, me dice ‘me puedes regalar tu camiseta’, le dije, ‘claro, míster, un honor’", comentó.

