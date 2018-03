Andrea Legarreta pudo haberse hecho un 'arreglito'

La conductora de 'Hoy', Andrea Legarreta, sabe muy bien cómo desatar controversia; resulta que esta semana resaltó su mala relación la productora del programa, Magda Rodríguez, y también los rumores del supuesto arreglito que se hizo en su rostro.

De acuerdo con el portal Publimetro, una imagen que subió la famosa a su cuenta de Instragram despertó sospechas de una posible cirugía. En la fotografía aparece con unos lentes de sol y unos labios extremadamente carnosos, casi como las de las Kardashian.

'No abuses de las cirugías amiga luego quedan fatales en la vejez y más las de la boca', 'Qué te pasó en los labios, te ves rara', '¡Tu cara muy diferente pareces otra!', son algunos de los comentarios que le hicieron sus seguidores sobre la instantánea.

Hasta el momento, Andrea Legarreta no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, sabemos que es una de las personalidades más abiertas a hablar del tema, pues hace unos años, cuando se convirtió en madre, declaró haberse levantado y aumentado los senos para aminorar los cambios que dejó en su cuerpo haber amamantar a sus hijas.

Por otra parte, en su cuenta de Instagram la conductora aclaró todos los 'chismes' que han surgido entorno de ella. En la fotografía que subió y en la que aparece junto con su familia, puso un texto largo.

Dice que no tiene ninguna enemistad con Magda Rodríguez y mucho menos se ha peleado con su amiga Galilea Montijo porque no le invitó a los cumpleaños de su hijo; según, Legarreta no tuvo el tiempo para poder asistir.

Asimismo, aclaró que tampoco se está sepando de su esposo Erick Rubín.

Ella se encuentra de vacaciones con su familia y aprovechó la semana que le da el programa para descansar.