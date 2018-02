André Pierre Gignac desea retirarse con Tigres y luego dirigirlos

El jugador francés André-Pierre Gignac, de 32 años, actualmente es el delantero estrella del equipo mexicano de los Tigres de la UANL y recientemente dijo que sueña con poder retirarse con esa escuadra y posteriormente dirigirlos.

El equipo felino es el actual campeón del fútbol mexicano y cuenta con grandes jugadores en su escuadra como lo es el francés, quien desde que llegó a México se volvió todo un referente e ídolo de muchos, pues desde bebés hasta tigres llevan su nombre en Monterrey.

El francés desde su llegada es de los más queridos por el club y por ello fue entrevistado, y fue ahí donde habló de su futuro, sus goles y el pendiente de ganar la Liga de Campeones de la Concacaf para jugar el Mundial de Clubes.

"Es lo que quiero, ya le dije a la directiva. A mí me gustaría terminar mi carrera aquí pero no está en mis manos, la directiva tiene que decidir esas cosas, pero si me gustaría", precisó Gignac.