André Onana confesó que no lo contrataron por ser “negro”

El arquero camerunés, André Onana contó una anécdota, sobre el racismo que pasó con la institución del club y así como él le pasaron varios de sus compañeros luego de relatar que sufren este tipo de actos por ser afroamericanos, actualmente es portero titular del Ajax y comparte vestidor con Edson Álvarez

"En el camino me di cuenta: no es fácil para un portero negro llegar a lo más alto. En mi primer año en el Ajax llegamos a la Final de la Europa League. Después de esa Final, se habló con un club interesado, pero ese club decidió no ficharme, porque un portero negro sería difícil para sus seguidores. Entonces no fue porque no pensaron que era lo suficientemente bueno. Lo considero un cumplido", indicó el cancerbero al diario holandés Het Parool.

André Onana, se ha ganado la titularidad gracias al carácter que tiene y su buena elasticidad, quien además argumentó que se siente orgulloso de ser negro y no le desea a nadie de su compatriota pasar la misma situación.

"Estoy orgulloso de ser negro. No veo diferencia entre blanco y negro y no hago ninguna diferencia. Si lo haces, ese es tu problema", mencionó Onana.

Añadió que lamenta que los hinchas se metan con los jugadores negros, cuando se está llevando a cabo el partido, con los canticos o cuando hay un acercamiento en las tribunas en donde empiezas a insultarlos principalmente a los afroamericanos.

"No, porque eso es lo que quieren. Y no quiero darles a esos que gritan lo que quieren. Por supuesto que hay límites, pero también hay que entender: los aficionados del equipo que pierde pierden los papeles a menudo. Es la única forma de golpearte, lastimarte", finalizó el portero.

