André Marín revela enfermedad que padeció

El polémico comentarista de Fox Sports México, André Marín, volvió a etar en el centro del ojo del huracán en las redes sociales, luego de que hace unos meses causó gran preocupación que causó por su aspecto físico, el cual se debió a una enfermedad, de la que habló con Javier Alarcón en su canal de YouTube.

André Marín

André Marín rompió el silencio

El controvertido analista deportivo, quien ya había revelado que padecía un malestar, declaró en su charla con Alarcón que el virus se llama "clostridium difficile" y que de no ser tratado a tiempo, puede "perforar el intestino y el páncreas".

André Marín explicó su esado de salud

"Antes de la pandemia del covid-19, me dio una cosa que no se la recomiendo a nadie que se llama clostriudium, una infección en el estómago que si no te la cuidas con antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas, me atendieron de maravilla en el Hospital Ángeles del Pedregal, me sacaron adelante, estuve internado; es todo un tratamiento volver para estar al 100, afortunadamente voy de maravilla".

André Marín mencionó que los médicos que lo han tratado le explicaron que el virus puede estar en los "los hielos de un restaurante, te lo tomas y te hace pedazos el estómago", ya que "no es una simple infección estomacal".

André Marín reveló su padecimiento

El ex comentarista de TV Azteca comentó que lleva cerca de seis meses en tratamiento, con medicamentos suplementos, pero actualmente ya se encuentra "totalmente recuperado", aunque solo le falta recuperar su peso ideal.

Marín se veía realmente mal

Tras la pandemia del coronavirus, André Marín dejó de ir al hospital por temor a contagiarse, aunque sigue sus revisiones vía telefónica.Dicha enfermedad, la cual describió como "un infierno", le dejó como experiencia valorar el tener salud.