Ana Victoria Polo amenaza con arrebatarle el cetro de campeona a Yesenia “Niña” Gómez.

La Internacional Arena Oasis de Cancún está lista para que este sábado 29 de junio la cancunense Yesenia “Niña” Gómez (15-5-3, 6 KO’s) enfrente a la mexiqueña Ana Victoria Polo (8-4-0, 2 KO’s) quien amenaza con quitarle el cetro de campeona.

"No iré a Cancún en plan de vacaciones, voy a ir decidida a regresar a casa como campeona mundial, para eso me entrené con dedicación poco más de un mes y ya me veo como la nueva soberana”.

“Es la segunda oportunidad que se me presenta y por supuesto que no la voy a desaprovechar; me siento en la mejor forma que he tenido y la promesa a la gente que siempre ha estado conmigo es que voy a traer ese cinturón a casa y voy a cumplir mi promesa”, añadió.

Sin embargo, enfrente tendrá a una gran campeona que también está lista para defender con “uñas y dientes” su reinado de peso Minimosca que avala el Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés).

Yesenia “Niña” Gómez, quien este sábado cierra su preparación en la capital del país bajo la supervisión de su entrenador Rubén Lira, reiteró por su parte que no pasa por su mente la posibilidad de la derrota y que no está dispuesta a perder ese cinto de campeona que tanto esfuerzo le costó conseguir.

La mexiqueña Polo desafiará a la “Niña” Gómez, quien realizará la segunda defensa del cetro absoluto en la batalla coestelar de la velada “Fight 4 It!” que se escenificará en la internacional “Oasis Arena Cancún”.

“Me siento muy contenta y muy agradecida con Dios y con toda la gente que me ha apoyado, afortunadamente, en mi carrera profesional he podido tener importantes experiencias como combatir fuera de México, como China, Costa Rica y Canadá, y ahora se me da la oportunidad de ir a Cancún por primera vez, y además con la oportunidad de regresar siendo monarca mundial, y es algo que voy a concretar”, reiteró la peleadora mexiqueña.

Sobre la preparación, Ana Victoria indicó: Ya estamos en la recta final de la preparación, llevó más de un mes entrenamiento y estoy cerrando con mucha fuerza; también tuve la asesoría de varías campeonas y puedo decir que mi preparación ha sido muy completa por lo que me siento lista a un 100%.

“Ella (Yesenia) es una peleadora que tiene brazos largos y sobre so estamos trabajando, en cerrarle los espacios, buscaré incomodarla, creo que así será la pelea, pero lo principal es que me voy a entregar completamente para consumar mi sueño, respeto a la campeona, pero le voy a ganar en su casa”.

Destacó que piensa que la experiencia se va a imponer, “sin duda mis peleas en China, Costa Rica y Canadá me han dejado mucha experiencia, además, la primera vez que peleé por un título me robaron esa pelea, por eso quiero ganarle a la ‘Niña’ Gómez, para quitarme esa espinita”.

Finalmente comentó que viajará a Cancún el próximo jueves, acompañada de su entrenador Arturo López y su promotor Eduardo Rasmusson.