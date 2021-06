Ana Guevara responde a las acusaciones de Paola Espinosa

Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), calificó las declaraciones de la clavadista Paola Espinosa como un “pataleo” por no ser elegida para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Como te informamos en un artículo anterior de La Verdad Noticias, Espinosa quedó fuera de la lista que viajará a los juegos olímpicos, durante el selectivo que se llevó a cabo hace unos días y que generó gran polémica.

“Es un embrollo y en el embrollo no cabe el criterio deportivo. El deporte tiene marcas, clasificación, tiempos y jueceo, en este caso no le favoreció y no es el chismorreo de lo que ha dicho. Le tengo respeto como atleta y es de las grandes deportistas de este país”.

Ana Guevara insistió en su punto

Ana Guevara y Paola Espinosa

En ese mismo sentido, la titular de la Conade reiteró que la clavadista mexicana tenía pleno conocimiento de los criterios para la clasificación, sin embargo, al no obtener su boleto a la justa olímpica decidió quejarse.

“Los criterios siempre fueron sabidos. Me parece que toda esta inquietud y este malestar, porque no la veo más que molesta, es un pataleo totalmente inerte porque pues no le favoreció. Los criterios estaban sobre la mesa desde mucho tiempo atrás”, sentenció.

Con la llegada de la pandemia del Covid-19, la funcionaria federal explicó que se hicieron a un lado los criterios del pasado, por lo que la Federación Mexicana de Natación decidió hacer selectivo.

Con la pandemia cambiaron los criterios

Ana Guevera aseguró que Paola Espinosa

“Tenemos que entender que venimos de un año Covid. Un año donde no hubo forma de generar un criterio como en el pasado, aclarando que en el pasado no muy lejano se le otorgó una plaza directa”.

Finalmente, Ana Guevara reconoció que en el pasado le favoreció el criterio con el que ganó la plaza olímpica en el Mundial de Natación Gwangju 2019, sin embargo, ahora no se puede, ni debe ajustar un criterio que no fue impuesto de manera colegiada.

