Ana Guevara responde a atletas mexicanos que acusan a la Conade

Ana Gabriela Guevara, directra de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), ha sido duramente cuestionada debido a los recortes hechos en las becas de atletas de alto rendimiento, motivo por el cual ha sido señalada. Segun informa el portal Milenio.

Ante esa situación, la funcionaria explicó por qué se han dado las disminuciones en los apoyos económicos luego de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pues algunos representantes aztecas comenzaron a percibir hasta un 65% menos.

“A mí la autoridad federal me vigila para verificar que el recurso termine donde debe terminar y no puedo estar dando becas a contentillo. Ya no se pueden dar becas a los amigos, padrinos, madrinas, compadres. Ya no se puede”, explicó la titular de la Conade.

Ana Guevara habló de las becas

En entrevista con Toño de Valdés, Guevara abundó que las cifras del apoyo están condicionadas con el fin de fomentar la competencia para elevar el rendimiento y por ende los buenos resultados en las justas olímpicas y campeonatos mundiales.

“Queremos que las becas generen más competencia, que sea más aspiracional, pero que los que entran a competencia no sean los mejores de México, sino que puedan competir contra los mejores del mundo. La comodidad nunca te va a generar resultados ni aspiración”, añadió.

En los últimos meses, algunos representantes mexicanos en Tokio 2020 denunciaron que los complejos no cuentan con el equipamiento adecuado y hasta carencias en viáticos, sin embargo, la funcionaria pública pidió a los atletas que hagan sus reclamos con fundamentos deportivos.

“Una cosa es reclamar con hechos”

Ana Guevara responde a atletas mexicanos que acusan a la Conade

“Esto es algo con lo que hemos tenido que padecer desde el punto de vista administrativo, es un reclamo, aunque una cosa es reclamar con hechos y denunciar con hechos, a solamente hablar por hablar con desconocimiento del tema”, sentenció en la conversación.

Ana Gabriela Guevara señaló que los atletas mexicanos confunden irresponsablemente el apoyo económico que representa la beca de la Conade con un sueldo vitalicio. “los atletas asumen la beca como si fuera un sueldo merecido, vitalicio y sin tener responsabilidad”.

