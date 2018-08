Ana Guevara pretende terminar con la Fórmula 1 en México.

Luego de varios años la Fórmula 1 volvió a nuestro país en el 2015 siendo un éxito rotundo en todo aspecto, pero para Ana Gabriela Guevara, la próxima titular de la CONADE, cree que es un evento muy costoso y podría peligrar su continuidad en México.

La exvelocista y medallista olímpica en Atenas 2004, Ana Guevara, tuvo una entrevista para el portal Cancha; en donde afirmó que le parece un costo excesivo el tener la Fórmula 1 en México.

"(Hay que ver) prioridad, efectos, qué queremos y cuánto cuesta. No me disgusta el tema de la Fórmula Uno, pero me parece que es demasiado dinero. No me molesta que haya eventos, tampoco, pero me parece que para la Ciudad de México no debe ser la lógica total", dijo Guevara.

Ana Gabriela Guevara de igual manera hizo referencia que no se puede apostar todo a un evento, que se debe repartir de manera equitativa; dejando entrever que la Fórmula 1 podría no continuar en México.

“Si tenemos evento de gran nivel versus crecimiento deportivo, pues está invertido y creo que ahí es donde la lógica no aplica, pero si son necesarios, pues se deben seguir haciendo, si tienen un buen resultado y la gente quiere, pues también el espectáculo es parte del tema, pero no fincar todas las canicas en que se vaya para eso nada más", añadió.

El contrato que ha apoyado la Secretaría de Turismo durante cinco años con la Fórmula 1 termina en el 2019.