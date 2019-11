Ana Guevara de viaje y atletas mexicanos SIN COBRAR (Fotos).

Atletas, entrenadores y miembros de los equipos multidisciplinarios que trabajan en conjunto con los deportistas mexicanos se encuentra cercanos a cumplir un par de meses sin poder cobrar un peso de los estímulos económicos que en teoría deberían estar recibiendo de parte del fideicomiso Fondo del Deporte para el Alto Rendimiento (Fodepar).

No es la primera ocasión que la Conade (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte) deja de hacer los pagos correspondientes, a los atletas, médicos, entrenadores y todo aquel personal que sea beneficiario del programa del gobierno federal.

Mientras esto ocurre en nuestro país con los atletas de alto rendimiento, la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, sigue viajando y participando en eventos de poca trascendencia, incluso en deportes profesionales como lo ha sido el béisbol en donde la Conade no tiene influencia alguna.

Conade tenía dos meses sin pagarles a los atletas

De momento Ana Gabriela Guevara estuvo presente en la ciudad nipona de Sakai, en lo que es el Tercer Congreso Mundial de Béisbol y Softbol 2019 y a donde también asistió Edgar González, titular del ‘Rey de los Deportes’.

“Ya está autorizado y no sólo eso, el secretario (Esteban) Moctezuma se enteró que ni siquiera le habíamos pagado a los entrenadores que tienen 10 u 11 meses sin sueldo y si no se les paga, ¿cómo queremos ganar medalla en las olimpiadas si no tenemos buenos entrenadores, ni una buena sinergia para poder llevar a cabo lo mínimo que se requiere para que un deportista de alto nivel logre cristalizar sus sueños, sus esperanzas y las del país?”, dijo Garza González.

El viernes se les informó a los medallistas olímpicos, paralímpicos y de deportes de exhibición que ya se les había depositado el pago correspondiente al mes de octubre y el de noviembre se realizará a finales de mes, mientras que el último pago de este 2019 será el próximo 10 de diciembre.

