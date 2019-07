Ana Gabriela Guevara admite aguda crisis económica en la CONADE

Ana Gabriela Guevara comentó que ante la falta de la liberación de los recursos económicos por parte de la Secretaría de Hacienda la CONADE no tendrá dinero ni “para pagar la luz”.

“No habrá recurso para salir de agosto a diciembre. No podremos pagar luz, lo básico para las instalaciones y es el escenario actual para el tema de recursos”, expuso en su comparecencia ante la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Senadores.

Ante esta situación, expresó que tendrán que pedir ayuda al gobierno federal, ya que no cuentan con el dinero para sostenerse por los próximos cinco meses.

Las instalaciones de la CONADE requieren de una fuerte inversión para su mantenimiento.

La medallista olímpica externó que por esto la presentación de su plan de trabajo tendrá que esperar, ya que no tiene el dinero para poder echar a andar el programa.

Guevara mencionó que México cuenta con la infraestructura necesaria para preparar a sus atletas para los torneos venideros, pero remarcó que estos no se pueden mantener abiertos debido a la falta de dinero.

“Tenemos exceso de infraestructura, pero no tenemos el recurso para mantenerlas. Tenemos infinidad de infraestructura y no cuando estaba en Cámara de Diputados se señaló que no se autorizará nada para infraestructura en 2019. Recibimos cero pesos en ese rubro”, dijo.

Ana Gabriela Guevara ha estado en el ojo del huracán desde que asumió este cargo.

Guevara, lamentó la decisión de la esgrimista Paola Pliego de cambiar de nacionalidad para representar a Uzbekistan, luego de denunciar durante años una serie de irregularidades al interior de dicho organismo.

En entrevista para la cadena ESPN, Guevara señaló que el cambio de nacionalidad de pliego es lamentable, pero respeta su decisión. Al tiempo que aseguró que el problema con la atleta viene desde las administraciones anteriores, por lo que la suya no pudo hacer mucho por el caso.

“Lamentable, es un hecho que duele mucho por dos cosas. Una es perder un elemento de nuestro país y la otra es su postura. Creo que en todo momento estuve a favor y acompañándola en todo el proceso. No ahora que estoy en la CONADE, desde antes que estuve el Senado“, agregó la exvelocista.

Guevara aseguró que apoyó el caso de Paola Pliego desde que ocupó un lugar en el Senado de la República, por lo que no se puede decir que no le dio un seguimiento.

En la carta donde anunció que dejaría de representar a México, Pliego señaló duramente a Alfredo Castillo y Carlos Padilla, pero también a Guevara, de quien dijo se quedó sólo en el discurso, pues resultó ser más de lo mismo.

“Se te olvido quienes somos los más vulnerables aquí; pensamos que querrías dirigir y cambiar el deporte. No utilizarnos para conseguir una mayor proyección política”, señaló la esgrimista.

“Lo lamento por la admiración que sentía por mi, pero vamos a seguir trabajando por el deporte mexicano. No estoy de acuerdo con la postura de la Federación, ni tampoco el proceso, pero son cosas que están fuera de mi alcance“, dijo la titular de la CONADE.

Ricardo D. Pat