América vs Puebla: Las águilas ganan el partido pero pierden a Naveda

El América vs Puebla tuvo de todo, goles, atajadas, discusiones en cancha y hasta la lamentable lesión de Santiago Naveda en el primer tiempo.

Con total autoridad las águilas de Santiago Solari se plantaron frente a un Puebla deslucido y con pocos argumentos futbolísticos en la cancha.

El partido se llevó a cabo en la cancha del Estadio Azteca y dejó el marcador con ganancia para el equipo de Coapa.

Resultados del América vs Puebla

Convertidos en una verdadera fortaleza, el Cub América derrotó con dos goles a la franja del Puebla en el partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga MX.

El primer tanto fue producto de un penal marcado a favor de Roger Martínez, quien no dudó en quitarle el esférico a Emmanuel Aguilera para poner a las águilas arriba en el marcador.

Ya caído el segundo tiempo el ex futbolista de Puebla y ahora militante del América, Salvador Reyes, aprovechó y anotó su tercer tanto como americanista, aunque eso sí, no hubo festejo de su parte después de anotarle a su ex club.

Parte médico de Santiago Naveda

En lo que corresponde a Santiago Naveda, el joven canterano de las águilas sufrió una terrible lesión al minuto 15 del primer tiempo, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital cercano.

Según el parte médico emitido hace unos momentos por el club, el joven futbolista presenta una lesión en el tobillo izquierdo provocada por una rotura del ligamento deltoideo y misma que tendrá que ser intervenida quirúrgicamente en las siguientes horas.

Tras el parte también se aseguró que debido a la lesión de Santiago Naveda, el joven estará fuera de las canchas por cuatro meses en lo que avanza su recuperación.

En ese sentido y según como marca el calendario de la Liga MX, tras el América vs Puebla las águilas visitarán al Atlas el próximo domingo 15 de agosto como parte de la jornada 4 del Apertura 2021.

