"América tiene que ganar el Clásico forzosamente", Cuauhtémoc

Faltando sólo unos días para que se dispute el Clásico Nacional entre América y Chivas, y después de la mala actuación de las Águilas por el que fueron eliminadas en la Copa MX a manos de FC Juárez, el histórico americanista, Cuauhtémoc Blanco, declaró que los de Coapa se encuentran más obligados a llevarse la victoria.

“Tiene que ganar el Clásico forzosamente. Un Clásico no lo puedes perder. El América cada torneo debe pelear el campeonato”.

La directiva debe tomar la decisión

Acerca de la permanencia de Miguel Herrera, quien declaró que debe ganar la Liga si no se va o lo corren del equipo, el gobernador electo de Morelos comentó que esa decisión le corresponde a la directiva.

“En eso no me meto, es una decisión de la directiva. Yo lo que le digo a Miguel Herrera es que tiene que hablar con los futbolistas y saquen esto adelante. Finalmente soy americanista y lo voy a apoyar en las buenas y en las malas".

Finalmente, el Cuau externó su molestia por la manera en la que el Piojo exhibió al joven Carlos Vargas luego de errar la pena máxima contra FC Juárez.

Carlos Vargas

“A mí no me gustó que lo exhiba. Al final de cuentas, también tuvo la culpa el último que tiró porque ahí eliminaron al América. No le puedes echar la culpa a un chavo. Al final, lo quemas con la prensa y la afición y él no tuvo la culpa. Ahora lo tiene que apoyar porque el chavo va a estar frustrado por no anotar”, declaró en una entrevista con TV Azteca.