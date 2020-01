América rechaza oferta del Betis para fichar a Guido Rodríguez

Tras largas horas de intensas negociaciones, el equipo de las Águilas del América no llegó a un acuerdo con los directivos del cuadro español del Real Betis, respecto a la contratación del mediocampista argentino Guido Rodríguez, lo cual pone en duda el futuro inmediato del futbolista a unas cuantas horas de que arranque el Torneo de Clausura 2020 del futbol mexicano.

la comitiva del Betis llegó desde la mañana de este jueves

América y Betis no llegaron a un acuerdo

De acuerdo con información publicada por portal Marca Claro, el encuentro entre ambas directivas tuvo una duración de más de cinco horas entre Santiago Baños, director deportivo de las Águilas y Federico Martínez Feria emisario del Betis, encuentro que se llevó a cabo en las instalaciones de Coapa y en la que se intentó llegar a un acuerdo que terminara por beneficiar a ambas directivas por el traspaso de Rodríguez.

Federico Martínez Feria

En un principio, el conjunto bético puso sobre la mesa una oferta que consiste en un pago inicial como traspaso, más en un pequeño porcentaje de plusvalía por una futura venta a otra institución, propuesta que al parecer no convenció a la directiva americanista y dejó en pausa las negociaciones por el momento.

Guido no sabe cuál será su futuro

Sin embargo, el fichaje no se ha caído del todo ya que ambos equipos acordaron seguir con las negociaciones por Guido Rodríguez. Es decir, hasta el momento no hay nada concreto y no se sabe con exactitud si el futbolista al final del mercado seguirá en el América o se sumará al equipo en el que militan los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez.

