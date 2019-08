América pierde el invicto con el Atlas y los memes lo golean (FOTOS).

Antes de la Fecha FIFA del mes de septiembre en el futbol mexicano se vivió una semana trepidante, pues se jugaron las Jornadas 7 y 8 del Apertura 2019 de la Liga MX, la noche de este viernes se llevaron a cabo un par de encuentros (Monarcas vs Veracruz y Atlas vs América), sin duda el segundo de ellos fue el juego del día; ya que las Águilas de Miguel Herrera llegaban como el único equipo invicto y para la mala fortuna de los de Coapa perdieron dicha condición en el Estadio Jalisco por contundente marcador de 3-0 y con ello los memes no pararon en redes sociales.

GAAAAANÓÓÓÓÓÓ LA FURIAAAAAAAAA!!! ��



Nos quedamos con los tres puntos en casa ante el @ClubAmerica!!! ��#LateConFuria ��⚫️ pic.twitter.com/UjIcN1ojRY — Atlas FC (@atlasfc) August 31, 2019

La primera anotación del encuentro llegó en los minutos finales de la primera mitad, con un remate contundente de cabeza de Jesús Isijara, luego de una caída de Paul Aguilar; el remate bien colocado impidió que Guillermo Ochoa pudiera evitar la caída de su marco.

América pierde el invicto con el Atlas y los memes lo golean (FOTOS Y VIDEO).

América pierde el invicto con el Atlas y los memes se burlan de los de Coapa

En la segunda mitad en los primeros minutos el conjunto de Coapa pudo empatar pero el poste le dijo que no a Roger Martínez. Luego de una falta por la banda derecha y un gran centro de Osvaldo Martínez el cabeceo de Ismael Govea venció a Ochoa al minuto 64’ de acción y puso el 2-0.

América intentó buscar acortar distancias pero no lo logró, faltando un par de minutos para concluir el tiempo reglamentario, por conducto de Brayan Trejo con un disparo potente marcó el 3-0 definitivo; con este resultado los de Coapa se quedan con 15 unidades y los Rojinegros llegaron a 13 puntos.

América pierde el invicto con el Atlas y los memes lo golean (FOTOS Y VIDEO).

Te Puede Interesar: Club América: Roger Martínez hace POLÉMICO comentario en redes y la afición explota

El resultado final del encuentro de la Jornada 8 del Apertura 2019 entre el Atlas y el América, en redes sociales no paró con las burlas y los memes se hicieron presentes tras caer en el feudo Rojinegro y perder el invicto. Estos son los mejores memes que han circulado en internet de la derrota del equipo de Miguel ‘El Piojo’ Herrera.

América pierde el invicto con el Atlas y los memes lo golean (FOTOS Y VIDEO).

América pierde el invicto con el Atlas y los memes lo golean (FOTOS Y VIDEO).

#LigaMX

Atlas quitándole el invicto al América

������ pic.twitter.com/tuqQPEiKC8 — HC Cancha Simpson (@HaciendoCancha) August 31, 2019

Puto América, tuvo claras de gol, y no hicieron ninguna.

Atlas 2-0 Americaa

LigaMX #Atlas #America pic.twitter.com/VFz1GTkCDq — KING PERRITO (@King_Perrito) August 31, 2019

El Atlas le va ganando al América 2-0, sí, el Atlas. pic.twitter.com/I3jr6bncR2 — M (@mglcruz) August 31, 2019

Dale click a la estrella de Google News y síguenos