"América perdió contra equipo de ascenso", José Saturnino Cardozo

A Chivas no le queda más que dar vuelta a la página tras quedar fuera en los Octavos de Final de la Copa MX ante Pumas, pues el próximo domingo será el Clásico Nacional y el hecho de ser eliminado es un punto que perjudicará más al América, que sufrió derrota con un equipo de ascenso.

El entrenador del conjunto rojiblanco admitió su molestia por quedar fuera, aunque tiene fe de que afecte más al rival que fue eliminado por FC Juárez en tanda de penales.

“El perder siempre molesta y deja huellas, de ahí en más no te afecta tanto, para jugar un Clásico uno está motivado desde que arranca la semana y no te afecta tanto. Una derrota no te lleva a tratar de pensar a que te pueda afectar en lo anímico, viene un Clásico en puerta, yo creo que esa pregunta sería más para la gente de enfrente porque perdieron ante un equipo de Primera A, entonces si a alguien le va a afectar, le afectaría a ellos, nosotros tenemos que pensar en nosotros, en tratar de llegar bien el domingo para pelear por los 3 puntos”, señaló Cardozo.

Chivas y América fueron eliminados en Octavos de Final en el certamen copero y ahora no les queda más que enfocarse 100% en el Apertura 2018 de la Liga MX.

No culpó a los jóvenes a pesar de dos errores

El Rebaño sufrió un descalabro con un equipo en el que la mayor parte eran jóvenes, de los cuales dos tuvieron influencia en el marcador con errores, Alejandro Zendejas y Benjamín Galindo, aunque Cardozo declaró lo contrario a Miguel Herrera, pues no le echó la culpa a ninguno como hizo el Piojo dejándole la responsabilidad a Carlos Vargas por errar su tiro penal.

“A mí me tocó jugar de 19 años y nadie quiere cometer un error, estos chicos se matan en un entrenamiento y ellos cometen menos errores, no puedo culpar a Benjamín (Galindo) y menos a(Alejandro) Zendejas porque no teníamos lateral izquierdo y la mejor opción que tenía era esa, le costó mucho adaptarse y asumí el riesgo porque no puedo jugar con uno menos".

“El responsable soy yo por su rendimiento, cuando lo pongo, el responsable soy yo. Lo de Benjamín (Galindo) no lo vi porque estaba hablando con (Edson) Torres, son errores puntuales, nunca voy a culpar a un jugador, es el equipo”, comentó.

Cardozo no dejó pasar la oportunidad y se disculpó con la afición rojiblanca por la eliminación.

"Es uno de los partidos más flojos que tuvimos, desde que llegamos el responsable soy yo del sistema, del funcionamiento porque el equipo no jugó como estábamos acostumbrados, merecidamente quedamos eliminados, estamos dolidos y avergonzados con la afición, quisimos superar la ronda, no pudimos y quedamos molestos con la actuación", sentenció.