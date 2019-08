América no baja los brazos para traer al atacante del Deportivo La Coruña Diego Rolán 

Diego Rolán

Las Águilas del América mantienen las negociaciones abiertas con el Deportivo La Coruña para lograr el fichaje del delantero uruguayo, Diego Rolán, quien desde hace unos días no ha entrenado con el club español por una supuesta molestia muscular, sin embargo, existen diversas especulaciones que refieren que la ausencia del atacante es debido al interés del equipo mexicano por tenerlo entre sus filas.

El director deportivo de la escuadra española, Carmelo Del Pozo, insistió que si las Águilas quieren contar con los servicios de Rolán, la única forma sería a través de la compra del jugador y no solamente un préstamos, no obstante, Del Pozo dejó abierta la posibilidad de una negociación mediante un intercambio de jugadores pero hasta el momento no se sabe cuáles podrían ser los nombres.

"Buscamos una salida en la que el beneficio económico sea más importante"

"Hasta el momento ninguna de las ofertas nos satisface. Es obvio que es un jugador con una ficha muy importante y debemos valorar las opciones y ver cómo van evolucionando. Buscamos una salida en la que el beneficio económico sea más importante que el deportivo, aunque su salida podría provocar que lleguen hasta un máximo de dos futbolistas", aseguró Carmelo Del Pozo.

La directiva espera que Rolán pueda estar por lo menos en la banca del Deportivo el próximo domingo para el juego de la Segunda División contra el Huesca, en duelo correspondiente a la Jornada 2 del torneo.

Mientras que los de Coapa esperan que las negociaciones lleguen a buen puerto, ya que con la lesión de Nico Castillo y la baja de juego de Henry Martín, el equipo sigue buscando un refuerzo ofensivo que pueda suplir estas bajas,

