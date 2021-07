América anuncia la salida de Bryan Colula rumbo al Apertura 2021

Esta tarde el Club América hizo oficial la salida del futbolista Bryan Colula y momentos después, el Mazatlán FC anunció su llegada para el Apertura 2021.

Colula no logró convencer al cuerpo técnico de Santiago Solari, por lo que el club ya no contará con sus servicios para la próxima temporada.

El América sigue mostrando los cambios en el plantel, pues anteriormente se había confirmado la salida de Ramón Juárez y Giovani Dos Santos.

América anuncia salida de Bryan Colula

El joven futbolista no tuvo oportunidades de brillar con las águilas, pues apenas logró disputar 139 minutos este semestre entre Liga MX y Concacaf Liga de Campeones.

"Gracias Bryan Águila. Te deseamos mucho éxito en tu próximo proyecto", fue el mensaje del Club América para el futbolista.

Colula no tuvo goles ni intención a ellos e incluso no tuvo momentos a brillar con Coapa, por lo que no es de extrañarse que no continúe en los planes del entrenador argentino.

Va a préstamo con Mazatlán FC

Tal como sucedió con Alan Medina y su préstamo con Necaxa, el joven zaguero también se va en condición de préstamo, solo que con el Mazatlán FC.

Tras el anuncio de las águilas, el equipo recién nacido de la liga Mx informó la llegada de Colula y lo presentaron en sus redes sociales.

Bryan Colula llega como refuerzo al equipo sinaloense, procedente de las Águilas del América, en busca de ganarse un puesto en el 11 titular de Beñat San José en la siguiente temporada.

