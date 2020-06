América: Miguel Herrera habla sobre la ausencia de Renato Ibarra

Ante todas las especulaciones sobre la posible permanencia del atacante ecuatoriano Renato Ibarra con el conjunto de las Águilas del América, así como su presunta convocatoria para el inicio de los entrenamientos del equipo azulcrema de cara al Torneo Apertura 2020 de la Liga MX, el futbolista no habría asistido al inicio de la pretemporada como se tenía previsto.

Miguel Herrera y Renato Ibarra

Miguel Herrera hablo sobre Renato Ibarra

Fue a través de una entrevista para W Radio, donde el director técnico de la escuadra americanista Miguel “el Piojo” Herrera, negó rotundamente que el jugador de la Selección de Ecuador se presentara a los entrenamientos, o que hubiera ingresado por otro acceso, pues señaló que la directiva del club azulcrema aún no ha decidido su futuro y por esa razón es que no fue visto en las prácticas junto al resto de sus compañeros.

Renato Ibarra no ha regresado al plantel

“La directiva no ha tomado una decisión con el caso de Renato Ibarra, y yo estoy atento con lo que me digan, hoy es falso de que entrenara con nosotros Renato”, aseguró el ex estratega de la Selección Mexicana ante la ausencia de Renato Ibarra quien anhela volver a las canchas tras aquel conflicto familiar que tuvo con su esposa.

Renato Ibarra tiene un futuro incierto

Te puede interesar TV Azteca: Christian Martinoli llama “GATO” a Miguel Herrera

Miguel Herrera también repudió las acciones que el atacante del América habría tenido hacia su pareja, aunque señaló que no ha hablado con el jugador sobre este tema tan delicado. “Todos tenemos que repudiar esas acciones porque no están dentro de los valores, yo no sé que pasó ni he hablado con Renato, tenemos que repudiar estas agresiones y mucho más contra la mujer”