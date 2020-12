América: Miguel Herrera SE SIENTE firme con las Águilas aún fracasando en Concachampions.

El conjunto del América hará su reaparición la noche de este miércoles en la Liga de Campeones de la Concacaf, en su juego de Vuelta de Cuartos de Final ante el Atlanta United, previo al cotejo el técnico Miguel Herrera se dijo seguro en el puesto de estratega de las Águilas, aún si no pudiera lograr el objetivo de hacer Campeón a los de Coapa en la Concachampions.

Y es que luego del fracaso que le significó el ser eliminados en los Cuartos de Final de la Liguilla del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX, la Concachampions le podría dar un buen cierre de año y al menos asegurar boleto para el Mundial de Clubes de la FIFA del mes de febrero del 2021.

“Hasta donde he platicado con Baños, no. Siempre he dicho que tienes un mal día y el dueño del equipo se levanta molesto y te quedas sin trabajo. Mi puesto no depende de ganar a fuerza el torneo, hay que ganar todos los partidos porque es la obligación de este equipo. Ahora estoy aquí, mañana estará otro y la exigencia será la misma para todos. Santiago no me ha dicho nada, no siento esa presión. En cualquier equipo hoy estás y mañana no”.

Herrera desea la Concachampions

Recordar que el cuadro de Miguel Herrera se llevó el triunfo en la Ida de Cuartos de Final por marcador de 3-0, por lo que tiene casi pie y medio en las Semifinales de la Concachampions y buscarán hacer valida la ventaja obtenida en el Estadio Azteca el pasado mes de marzo.

“La Concacaf es un torneo que te lleva a la competencia más importante a nivel clubes que es el Mundial. Nos ilusiona y para llegar a esta justa hay que ganar nuestro torneo, hacerlo bien. No podemos pensar en el Mundial de Clubes si no hacemos bien las cosas en la Concacaf. Tengo una ilusión personal y un buen equipo para hacerlo”.

Miguel Herrera considera que la ventaja que tiene el América sobre el Atlanta United, es buena, pero no definitiva; mostrando respeto al rival de la Liga de Campeones de la Concacaf y que enfrentará hoy en la burbuja de Orlando.

“Yo no podría ponerme en los pies de otro equipo, hablo por el equipo que dirijo. Es una buena ventaja, pero no es definitiva. Trataremos de ganar el partido conscientes de que la mejor forma de defender nuestro marcador es ampliándolo y tratando de ganar el juego”.

