América: Jesús Escoboza llega motivado al nido donde demostrará de que está hecho.

América: Jesús Escoboza llega motivado al nido donde demostrará de que esta hecho.

Aún se encontraba la Liga Mx 2019 cuando el América ya presentaba a su primer refuerzo del Clausura 2020, Jesús Escoboza quien llegaría procedente del Club Querétaro.

De acuerdo con John Sutcliffe de ESPN, Escoboza dejaría las filas de los Gallos Blancos del Querétaro y se convertirá en jugador de las Águilas del América a partir del siguiente torneo. El mediocampista mexicano tiene experiencia en equipos como Santos, Necaxa, Xolos, Jaguares, Puebla, Dorados y los Gallos Blancos y ahora probará suerte en el nido de Coapa donde dejará todo en cada entrenamiento como en cada partido del ave.

Con todo a jugar en el nido.

En América, Jesús Escoboza se reencontrará con Miguel Herrera, quien en 2013 le dio la oportunidad de estar en la ;Selección Mexicana mayor al convocarlo al repechaje contra Nueva Zelanda para clasificar al Mundial de Brasil 2014. Herrera ya sabe como juega y se le hará más fácil dirigirlo y ocuparlo muy bien.

El América es su reto más grande.

Después de una gran temporada con Querétaro, Miguel Herrera, que siempre ha confiado en él, lo llevó al América, club que significa su primer gran reto en un equipo de los llamados grandes en el fútbol mexicano.

“Miguel ha sido algo muy importante en mi carrera pero también sé que él no regala oportunidades y sabe lo que puedo aportar y por eso me eligió, porque hoy tengo mi nivel y la confianza que se requiere”, señaló.

“La exigencia aquí es más marcada, se siente esa presión de que siempre tiene ganar el equipo como sea”.

Escoboza es un jugador que puede ocupar más de una posición en la cancha, pues lo han probado como volante por izquierda y derecha, además de que también puede ser lateral izquierdo como lo hizo en Gallos.

“Me siento muy bien jugando en la posición que se me requiera, incluso en Dorados jugué como volante por derecha, el torneo pasado jugué como lateral izquierdo, el sábado Miguel me usó como volante por las lesiones que hubo y me he entendido bien con el resto del plantel”.

