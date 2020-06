América BUSCÓ figura de Pumas de la 90-91 y NO lo dejaron (Video).

La rivalidad entre América y Pumas a lo largo de la década de los 80’s y 90’s se hizo más fuerte por un par de finales que habían disputado y los de Coapa ganado; pero en la Temporada 90-91 llegó la revancha para los Auriazules y tras ganar el cetro en el inicio de dicha década, el conjunto de Coapa buscó a una de las grandes figuras de los del Pedregal, pero los directivos de aquel entonces impidieron su fichaje de su estrella con las Águilas.

De forma reciente uno de los futbolistas chilenos más importantes que han llegado a nuestro país es Juan Carlos Vera, quien militó en los Pumas y fue pieza clave en la Final ganada al América en la 90-91 con los Pumas; quienes lo mandaron a Pachuca al concluir dicho certamen y posteriormente impidieron que el futbolista sudamericano llegara al acérrimo rival.

Juan Carlos Vera de Pumas pudo jugar en America.

Pumas no dejó ir a Vera al América

El propio ex futbolista chileno Juan Carlos Vera, reveló en una charla con los analistas y comentaristas de Fox Sports México, que el conjunto del América estuvo interesado por fichar tras la conquista del título de la 90-91 en el que derrotaron a las Águilas; pero los directivos del cuadro de la máxima casa de estudios, no le permitieron firmar con los de Coapa y tampoco con algún otro club de la Liga MX.

“En el Draft, cuando regresó de Pachuca en Primera A, me buscaron la gente de América y de Veracruz con Carlos Reinoso”.

Y es que en propias palabras del chileno Juan Carlos Vera, en ese entonces los Pumas no permitieron que fuera al América o Veracruz como reveló el ex futbolista y sin embargo sin su consentimiento lo mandó de vuelta al futbol chileno. Además reveló posteriormente pudo volver a los Tigres, pero que ya no quiso por lo vivido anteriormente.