Amaury Vergara manda contundente mensaje a la afición de CHIVAS (VIDEO)

Después de convertirse de manera oficial en el presidente de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Amaury Vergara, fue cuestionado en una entrevista realizada por un diario local sobre la carga que significa “tener que llenar los zapatos” que dejó su padre, Jorge Vergara, quien lamentablemente perdió la batalla contra una enfermedad que lo aquejaba el pasado 15 de noviembre.

Jorge Vergara

Amaury asegura no estar cargando una loza

Ante dichos cuestionamientos, el nuevo pastor del Rebaño Sagrado negó de manera contundente estar sosteniendo alguna carga sobre sus hombros, además de que tampoco busca llenar ningunos zapatos, sin embargo, reconoció que el legado que dejó su padre es muy grande en el conjunto tapatío.

Amaury Vergara en entrevista

De acuerdo con declaraciones recogidas del diario El Occidental de Guadalajara, Amaury reiteró que es un gran responsabilidad heredar la plataforma que dejó Jorge Vergara, aclarando que esa misma plataforma es su piso y a él le tocará seguir subiendo.

Amaury asegura que no pretende llenar los zapatos de su padre

En otro tema, Amaury Vergara volvió a insistir en que las Chivas no está en venta, ya que en los últimos meses se había especulado que la familia podría haberse planteado esa posibilidad ante la ausencia de Jorge. “Para nada, Chivas no está a la venta, lo he dicho varias veces", comentó.

"Mi padre logró posicionar a Chivas a nivel mundial".



Amaury Vergara es contundente en #ChivasEnVersus. ��



�� En vivo

���������� @TUDNMEX / @TUDNUSA pic.twitter.com/1ZterLiT8d — TUDN MEX (@TUDNMEX) February 4, 2020

