Amaury Vergara desprecia así a José Luis Higuera y queda captado en video

Amaury Vergara es el dueño de Chivas y al parecer no se lleva ya con el propietario del Club Atlético Morelia, José Luis Higuera, pues lo despreció frente a las cámaras, ¡tienes que ver el video!

En La Verdad Noticias te revelamos que esta enemistad se marcó cuando el 24 de julio del 2019, José Luis fue destituido por Amaury, luego de que subiera como Presidente del Grupo Omnilife Chivas, y es que Higuera era antes el director general del Club Deportivo Guadalajara.

Anteriormente te contamos cuándo Amaury habló sobre la llegada de Sebastián Córdova; sin embargo, ahora te mostraremos el video en que desprecia al dueño del Club Atlético Morelia.

Todo pasó cuando el propietario de Chivas se encontraba firmando autógrafos a los aficionados del Salón de la Fama de Pachuca, ya que, en ese momento se acercó José Luis para tomarlo del brazo y saludarlo, pero ante esto, él respondió:

“...no, no me saludes tú…no me saludes.”