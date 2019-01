Álvaro Morata presentado con el Atlético de Madrid.

El delantero español Álvaro Morata de 26 años de edad fue presentado como nuevo futbolista del Atlético de Madrid, el exfutbolista del Real Madrid se dijo contento de llegar con los ‘Colchoneros’ y que era algo que tenía en mente.

“Ya había dado mi palabra de que, cuando se pudiera hacer, iba a venir", recalcó el futbolista en su presentación.

El atacante de 26 años estuvo acompañado de sus bebés, su esposa, sus padres, su abuelo y de los empleados de la cantera del Atleti, Socorro Morales y Manolo Briñas.

"Es la infancia. Es la auténtica felicidad. Por eso significa mucho para mí estar hoy aquí. La gente que me conoce y me quiere lo sabe. Es un vídeo muy bonito. Me ha emocionado", aseguró el goleador Álvaro Morata.

Morata feliz de llegar al Atlético de Madrid

El futbolista que proviene del Chelsea enfatizó su compromiso y que dejará todo dentro del terreno de juego en su etapa como jugador del Atlético de Madrid.

"Creo que hoy no tengo que explicar aquí mi sentimiento y lo que siento. Si estoy aquí es porque yo quiero estar aquí. He tenido la posibilidad de venir aquí. No es la primera vez. He dado mi palabra de que en cuanto se pudiera hacer iba a venir aquí. No tengo que hablar con palabras, tengo que hablar en el campo", valoró.

Morata dice estar agradecido con Diego Simeone, por ser una pieza esencial para que pudiera darse su llegada al conjunto de la capital española.

“Estoy muy agradecido porque sé que él (Simeone) también ha empujado para que yo esté aquí", abundó el atacante, cedido por año y medio.