Álvaro Morales de ESPN ATACA a Pumas por festejar empate.

El conjunto de los Pumas ayer rescató el empate de último minuto en contra del conjunto de los Tigres en duelo de la Jornada 6 del Guardianes 2020 de la Liga MX, lo que significó seguir invicto en este torneo y ante la situación del equipo de la máxima casa de estudios, el polémico periodista Álvaro Morales de ESPN lanzó una fuerte crítica para el equipo Auriazul que dirige Andrés Lillini.

"Siguen sin ganar los Pumas, faltan tres minutos... ¿o festejan empates?".

Estas fueron las palabras emitidas por el polémico conductor de ESPN, Álvaro Morales, en su cuenta oficial de Twitter, criticando el accionar del equipo dirigido por el argentino Andrés Lillini; justo minutos antes de que el cuadro de los Pumas lograra empatar el duelo ante los Tigres.

Siguen sin ganar los Pumas, faltan tres minutos... ¿o festejan empates? — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) August 23, 2020

Álvaro Morales critica invicto de Pumas en Liga MX

No cabe duda que las palabras del comunicador calaron hondo en algún sector de la afición del cuadro de la máxima casa de estudios. Ante ello no dudron en lanzar respuestas en contra de Álvaro Morales y que no fueron comentarios nada agradebles para el comentarista de la cadena ESPN.

Oportuno citar que poco antes del empate conseguido por el atacante paraguayo Carlos González, en los pies de Juan ignacio Dinenno tuvieron en un penal lo que pudo ser el empate en ese momento.

Si bien el cuadro de los Pumas suma seis duelos sin caer en el Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX, ya suman cuatro duelos en los que no han podido pasar del empate y por ello fue que el periodista Álvaro Morales de ESPN lanzó la dura crítica en su cuenta de Twitter por el empate que se dio la tarde del sábado 22 de agosto en el Estadio Universitario ante el equipo de los Tigres de Ricardo Ferretti.