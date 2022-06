Alou Koul anota golazo de 'escorpión' y es considerado al Premio Puskás

Alou Koul, futbolista australiano de 20 años que milita en las inferiores del Stuttgart de Alemania, ha sido candidateado al Premio Puskás 2022 por un impresionante gol; mismo que le ayudó a su representativo a conseguir el empate 1-1 ante Irak en la Copa Asiática Sub 23.

La anotación sucedió cuando estaba por concluir el primer tiempo, el juvenil recibió un centro desde la banda derecha que le quedó retrasado, sin embargo, como último recurso recurrió a realizar una especie de 'escorpión', acción que terminó siendo un auténtico golazo.

Alou Koul relató el momento de la anotación: "Estaba corriendo hacia adelante y vi la pelota pasar detrás de mí, y pensé: 'Sí, hagámoslo'. No pude hacer nada más, así que simplemente lo golpeé y salió".

Alou Koul bromeó sobre su gol

"¿De 10? Yo le daría un cinco. Eso es normal. ¡Solo dame la misma pelota y lo haré de nuevo! Estoy mintiendo, eso fue agradable", añadió con buen sentido del humor el atacante juvenil de la Selección de Australia.

Después de que la extraordinaria jugada se volvió viral en redes sociales, muchos aficionados han destacado que el gol debe estar considerado para ganar el Premio Puskás 2022; galardón que premia al mejor gol del año.

El Premio Puskás de la FIFA se concede al autor del mejor gol anotado durante la temporada de fútbol profesional. Fue creado en honor y en memoria de Ferenc Puskás, capitán y estrella de la Selección de Hungría.

¿Quién ganó el Premio Puskás 2021?

El golazo de rabona en la Premier League en un Arsenal vs Tottenham fue la mejor anotación para FIFA. Erik Lamela fue el ganador del Premio Puskás al Mejor Gol del 2021 gracias a un tanto de 'rabona' anotado en Londres en marzo pasado, durante la gala de The Best, los premios de la FIFA.

El Premio Puskás se concede al futbolista que ha marcado el gol más relevante estéticamente, independientemente de la competición, del sexo del autor o su nacionalidad; y siempre que el gol no haya sido producto de la suerte o de un error.

