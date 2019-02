Alonso García planea quedarse con los Leones de Yucatán en la temporada 2019

Con el objetivo de ganarse un lugar con el primer equipo y seguir creciendo en materia deportiva, el serpentinero Alonso García regresa a los Leones de Yucatán para poder disputar la Temporada 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

El originario de Mexicali fue detectado desde muy joven por la escuadra melenuda, lo que implico que la organización lo mande a las sucursales para poder tener una formación adecuada y ahora que cuenta con más experiencia retorna para estar con los peloteros más experimentados.

García debutó con las fieras en el 2014 con tan solo 15 años de edad, escribiendo su nombre en en el libro de récords del beisbol mexicano al ser el lanzador más joven en debutar en la LMB.

“Estoy agradecido con Dios y muy motivado por la oportunidad que me está dando la directiva de invitarme al Mini Camp y la Pretemporada. Trabajaré duro porque quiero ganarme un lugar en el equipo”.

Tras una importante formación en las sucursales de los Cachorros de Chicago donde permaneció los últimos 5 años como abridor en la Liga Rookie y Clase A, Alonso regresa ahora a la cueva con objetivos firmes para seguir creciendo en la pelota profesional.

“He mejorado físicamente y mentalmente, he estado trabajando en agarrar fuerza con ejercicios específicos de pitchers, y también me he enfocado mucho en la mente. Vine desde temprano a trabajar porque quiero quedarme este año en Leones y buscar un lugar pronto en una organización de Grandes Ligas”.

Sobre su objetivo a corto plazo, el diestro no ocultó su entusiasmo por lanzar y destacar pronto con Yucatán para ser contemplado nuevamente por una organización ligamayorista.